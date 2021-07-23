واشنطن تحدد موعد إعلان نتائج مباحثات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي - عاجل

2021/07/23 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت واشنطن، اليوم الجمعة، موعد إعلان نتائج مباحثات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الخارجية الأمريكية استضافت في واشنطن العاصمة اليوم، قادة ومسؤولين عراقيين لإجراء مناقشات حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأضاف البيان: "تفخر الولايات المتحدة ويٌشرفها استضافة هذه المحادثة الهامة حول استمرار الشراكة القوية والوطيدة بين بلدينا".

وأكدت السفارة، حسب البيان: "سنعلن عن بعض نتائج هذه المناقشات في الأيام المقبلة".

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