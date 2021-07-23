وفاة مسؤول بالحشد إثر مضاعفات كورونا

2021/07/23 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعت مديرية التطوير القانوني والإداري في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، اللواء كاظم الموسوي.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره والأسى والحزن، ننعى فقيدنا الغالي اللواء كاظم لازم غريب الموسوي قائد الحشد الشعبي لمحافظة الأنبار السابق الذي وافته المنية إثر مضاعفات فيروس كورونا".

وأضافت: "بهذه المناسبة نتقدم بخالص التعزيات وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد وسائر متعلقيه، سائلين الباري عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وتابعت: "ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز الدور البطولي للفقيد في مقارعة عصابات داعش الإرهابية وفلولها طيلة مدة المسؤولية ودوره المشهود له في العمليات الأمنية التي ضربت أوكار الإرهاب في محافظة الانبار وأسهمت بتعزيز الأمن والاستقرار".

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