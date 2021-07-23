مركز الاعلام الرقمي : وجود ارقام هواتف لمسؤولين عراقيين ضمن تسريبات “بيغاسوس” لا يعني بالضرورة اختراق هواتفهم

2021/07/23 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعتبر مركز الاعلام الرقمي DMC ان وجود ارقام هواتف لمسؤولين عراقيين ضمن تسريبات “بيغاسوس” لا يعني بالضرورة اختراق هواتفهم، كما ان تحديد الدولة او الجهة المسؤولة عن عملية الاستهداف لا تعتبر قطعية./انتهى9

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