2021/07/23 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اعلنت السفارة الامريكية في العراق ان بعض نتائج مباحثات الاطار الاستراتيجي ستعلن خلال الايام المقبلة .وقالت السفارة في بيان : استضافت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة اليوم قادة ومسؤولين عراقيين لإجراء مناقشات حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي ، وتفخر الولايات المتحدة ويٌشرفها استضافة هذه المحادثة الهامة حول استمرار الشراكة القوية والوطيدة بين بلدينا وسنعلن عن بعض نتائج هذه المناقشات في الأيام القادمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في العراق : بعض نتائج مباحثات الاطار الاستراتيجي ستعلن خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في العراق : بعض نتائج مباحثات الاطار الاستراتيجي ستعلن خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).