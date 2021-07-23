2021/07/23 | 23:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في نينوى، اليوم الجمعة، اجتماعا لاحتواء تفشي الفيروس بعد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمرضى الجائحة.وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي ، إن “الخلية قررت خلال الاجتماع رفع عدة مقترحات الى خلية الازمة المركزية في بغداد، وننتظر الموافقة عليها”.وأوضح أن “أبرز المقترحات يتمثل في غلق قاعات الاعراس، ومنع اقامة مجالس العزاء، وفرض اجراءات صحية على الكافتيريات، وبخلاف ذلك ستفرض غرامة قدرها مليوني دينار على المخالف، والتشديد على لبس الكمامات والتعقيم في الاماكن العامة”.وجاء هذا الاجتماع على خلفية امتلاء مستشفيات العزل بمصابي كورونا وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المصابين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية أزمة نينوى ترفع توصياتها الى اللجنة العليا بشأن كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة نينوى ترفع توصياتها الى اللجنة العليا بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة نينوى ترفع توصياتها الى اللجنة العليا بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).