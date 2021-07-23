خبير امني: أنقرة لديها اطماع اعادة الامبراطورية التركية من جديد

2021/07/23 | 23:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الامني، داوود الحلفي، اليوم الجمعة، انقرة لديها اطماع اعادة الامبراطورية التركية من جديد، موضحا ان العراق يحتاج الى توسعة دائرته الى كل الدول المحيطة.وقال الحلفي في برنامج حصاد الايام، ان “تصريح تركيا كأنها لا ترى فيه قوات مسلحة وسيادة وحكومة”، موضحا ان “تركيا لديها اطماع اعادة الامبراطورية التركية من جديد”.واضاف ان […]

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