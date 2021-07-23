2021/07/23 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الجزائر، الجمعة، دعوى تشهير أمام القضاء الفرنسي ضد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية التي اتهمت الجزائر باستخدام برمجية بيغاسوس الإسرائيلية لأغراض التجسس قبل أن تصحح ذلك.

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