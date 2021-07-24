الولايات المتحدة تعلن تقديمها مساعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 155 مليون دولار

2021/07/23 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى العراق، وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم.

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