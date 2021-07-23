2021/07/23 | 23:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاع عشائري عنيف يقطع الطريق الرئيس بين البصرة وميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/23 | 23:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري عنيف يقطع الطريق الرئيس بين البصرة وميسان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري عنيف يقطع الطريق الرئيس بين البصرة وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).