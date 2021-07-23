2021/07/23 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق بمطعم " كنتاكي هاوس " وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل ، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت باخماده./انتهى9

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