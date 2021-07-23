عارضة أزياء إيرانية شهيرة تشعل غضب العراقيين

2021/07/24 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت عارضة أزياء إيرانية غضب عدد من العراقيين بعد مشاركتها صورة التقطتها في أحد المتاحف الأوروبية، بعد أن التقطت صورة مع تمثال "الثور المجنح"، وأرفتها بتعليق يعبر عن حبها لإيران، كما لو كان التمثال جزءا من ثقافة بلادها.

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