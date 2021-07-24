تسجيل حالات اختناق في استهداف مطعم بقنبلة دخانية في النجف

2021/07/24 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – واع – حيدر فرماناعلنت قيادة شرطة النجف، تسجيل حالات اختناق باستهداف مطعم بقنبلة دخانية في المحافظة.‏وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مطعماً في محافظة النجف الاشرف تعرض للاستهداف بقنبلة دخانية ما اسفر عن تسجيل حالات اختناق".‏وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على الفاعل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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