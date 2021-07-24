الحكيم: نجدد العهد على المضي قدما في بناء العراق كدولة قوية

2021/07/24 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ جدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم العهد على المضي قدما في بناء العراق كدولة قوية.وقال الحكيم في الذكرى الرابعة لإنبثاق تيار الحكمة الوطني : نستذكر اللحظات الأولى للتأسيس والتفاعل الشعبي والجماهيري مع هذه الخطوة باعتبارها قراءة مبكرة لمآلات الأوضاع السياسية والمجتمعية في العراق ، كما حضيت بتفاعل وتأييد القوى السياسية وشركاء الوطن، وبهذه المناسبة نجدد العهد على المضي قدما في بناء العراق كدولة قوية مقتدرة تحكمها المؤسساتية وسيادة القانون وحصر السلاح بيدها دون غيرها.واضاف كما أن دعم وتمكين الشباب ورعاية المرأة وتمكينها والدفاع عن حقوقها ومنهج الوسطية والاعتدال قضايا استراتيجية لن نحيد عنها.وتابع : إذ نهنئ أنفسنا وقيادات وجماهير تيار الحكمة الوطني فإننا نهيب بجماهيرنا أن يضاعفوا الجهود من أجل ازدهار الوطن وتحقيق الرفاه للمواطن./انتهى9

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