الشقيقان محمد وعلاء.. عناق سوري

2021/07/24 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة محمد وعلاء هي قصة الدراما السورية المستمرة منذ 10 أعوام، فالحرب الذي قتلت مئات الآلاف وأجبرت الملايين على الهجرة، فرضت أحكامها القاسية على حياه الشقيقين

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