2021/07/24 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي: أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:43

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