الأول من نوعه في قضاء الحسينية بكربلاء.. بازار لدعم المشاريع الصغيرة للنساء (صور)

2021/07/24 | 00:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في متنزه الحسينية العائلي شمال

مدينة كربلاء المقدسة (بازار الحسينية

الخيري) الأول من نوعه في قضاء الحسينية

لدعم المنتج الوطني والحرف اليدوية

ودعماً للمشاريع الصغيرة للنساء بحضور

عدد من العوائل لل

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