هبات الانجليز وبعض الساسة العراقيين لرؤساء القبائل - عصمت موجد الشعلان

2021/07/24 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان شيخ القبيلة لا ينظر ابعد من كرشه وحدود ديرته واراضيه الزراعية، لايعرف حدود الوطن وحقوق المواطن بل ينظر الى مصالحه الشخصيية وحماية افراد قبيلته من اعتداءات وتجوزات افراد القبائل المجاورة اوحمايته من فرض القانون والقاء القبض عليه من قبل الاجهزة الامنية لجناية او جنحة ارتكبها، لذا استغل الانجليو والكثير من الساسة هذه الخصلة لتحقيق استعمار العراق او الوصول الى هرم السلطة كما مبين ادناه:احتل الانج ......





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