المجمع الفقهي يصدر فتوى تخص لقاح كورونا

2021/07/24 | 00:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر المجمع الفقهي العراقي، الجمعة، فتوى تخص اخذ اللقاح المضاد ضد فايروس كورونا.

وافتى المجمع الفقهي بحسب وثيقة نصها ادناه، بمشروعية اخذ لقاح كورونا وحرم تداول الاخبار الكاذبة بالوباء واللقاح.

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