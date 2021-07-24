2021/07/24 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لمح مستشار الامن القومي العراقي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، لموعد مغادرة القوات الامريكية العراق.

وقال الاعرجي، الذي يرافق الوفد العراقي المفاوض في جولة الحوار الاستراتيجي الجارية في واشنطن: "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجةالعراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه".

واضاف: "سيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يلمح لموعد مغادرة القوات الامريكية العراق: سيكون لـ31 كانون الأول 2021 طعم خاص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يلمح لموعد مغادرة القوات الامريكية العراق: سيكون لـ31 كانون الأول 2021 طعم خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).