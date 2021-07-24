البرلمان يوجه طلبين لوزارة التربية بخصوص امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2021/07/24 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اليوم السبت، " طلبين لوزارة التربية بخصوص امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بسبب ارتفاع معدلات الاصابة والظروف النفسية القاهرة نطالب وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة كنتيجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط".

وطالب الصالحي، الوزارة بـ"تقليص المواد الامتحانية للسادس الاعدادي".

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