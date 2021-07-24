2021/07/24 | 01:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من واشنطن :" اكدنا للجانب الامريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية اجنبية على اراضيه، وسيكون يوم 31 كانون الاول 2021، له طعم خاص"./انتهى9

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