الموت يغيّب

2021/07/24 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّب الموت الروائي اللبناني جبور الدويهي الذي توفي عن عمر يناهز الثانية والسبعين "بعد صراع مع المرض"، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية مساء الجمعة، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً غنياً استحق عنه جوائز مرموقة، ومؤلفات تُرجمت إلى أكثر من لغة، جعلته بمثابة "روائي الحياة اللبنانية".

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