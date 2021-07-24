شقيق جاسب الهليجي: اعتقال المتهم الثاني في قضية اغتيال والد علي جاسب وسط ميسان

2021/07/24 | 01:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال أفراد من عائلة والد الناشط المغيب علي جاسب، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المتهم الثاني في قضية اغتيال والد الناشط المغيب علي جاسب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

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وقتل "جاسب الهليجي" في العاشر من آذار/مارس الماضي على يد مسلح يستقل دراجة نارية يقودها شخص آخر في منطقة "فلكة حي العامل"، وسط المدينة.

وأعلنت السلطات الأمنية، حينها، اعتقال مطلق النار، مشيرة إلى أنّ الحادث "جنائي" مرتبط بـ "خلاف عشائري"، لكن ذوي الضحية أكّدوا انتماء "القاتل" إلى فصيل مسلح متهم بقضية المحامي المغيب علي جاسب.

وقال عباس الهليجي شقيق والد المحامي المغيب علي جاسب في حديث لـ "ناس"، إنّ "قوة من الشرطة اعتقلت، الجمعة 23 تموز 2021، الشخص الثاني الذي شارك في عملية الاغتيال، وهو سائق الدراجة النارية".

وأوضح الهليجي، الذي رافق القوة الأمنية المنفذة لعملية الاعتقال، أنّ "القوة اقتادت المتهم، ويدعى ’م.ح.ل’ من منزله في ’حي الحسين الجديد’ إلى مركز الشرطة ’الحسن العسكري’ وسط المدينة، بعد إصرار من قبلنا ومتابعة مباشرة".

وكشف الهليجي، أنّ "عملية الاعتقال جرت وفق دعوة استندت إلى شهادة شاهد عيان، وقد رفعت في بغداد ضد المتهم، لكن السلطات لم تصدر مذكرة اعتقال، ما دفعنا إلى نقل القضية إلى ميسان ومتابعتها بشكل متواصل".

وبيّن، أنّ "عائلة المغدور جاسب الهليجي، علمت الجمعة، بوجود المتهم في منزله، ما دفعنا إلى التوجه إلى مركز الشرطة وطلب تحرك قوة أمنية لاعتقاله، ومرافقتها حتى استلام المتهم".

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