مقتل مدني واصابة آخر واختطاف ثالث في احدى نواحي ديالى

2021/07/24 | 01:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل مدني واصيب آخر واختطف ثالث في هجوم مسلح في ناحية السعدية بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا واصابوا آخر بجروح واختطفوا ثالثا ، في هجوم مسلح في حي الربيع في ناحية السعدية في ساعة متأخرة من الليل ".واضاف :" ان قوة امنية مشتركة بدأت بملاحقة منفذي الهجوم "./انتهى

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