رتق بريش يمامة . - حسن ابراهيمي

2021/07/24 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي كالجور حمام يجوب الليل على الجسر تعثر بخد الوطن وفي المسير ميلاد جديد .للكوكبة جرس كوعد هجين يسكب قدميه في البحر.البنادق تشحذ غصنا بالسمسم سمكة تتصبب عرقا وترتل قنديلا تآكل وسط الأمواج .جراح تسحل باقة ورد أرض ببوق العزة تنفخ الظلام .يا أيها الليل اغرس جني فراشة في الروح أو في ليلة حمراء < ......





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