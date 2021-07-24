الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات للعراقيين بقيمة 155 مليون دولار

2021/07/24 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، عن تقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي بلغت قيمتها نحو 155 مليون دولار، تشمل اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات المضيفة لهم.

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