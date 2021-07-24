2021/07/24 | 02:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إنسانية بمبلغ 155 مليون دولار للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/24 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إنسانية بمبلغ 155 مليون دولار للعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إنسانية بمبلغ 155 مليون دولار للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).