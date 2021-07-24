بهدف تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.. جولة محادثات جديدة بين واشنطن وموسكو

2021/07/24 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن تعقد الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى، الأسبوع المقبل، للمرة الثانية خلال شهرين، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوترة، حسب ما أعلن مسؤولون، الجمعة.

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