2021/07/24 | 03:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سأعيدك إلى حجمك الحقيقي".. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان العراقي إلى زعيم حزب سياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/24 | 03:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سأعيدك إلى حجمك الحقيقي".. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان العراقي إلى زعيم حزب سياسي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سأعيدك إلى حجمك الحقيقي".. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان العراقي إلى زعيم حزب سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).