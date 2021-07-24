أولمبياد طوكيو.. حقيقة وصول رياضي سعودي بعد ساعة ونصف في سباق التجذيف

2021/07/24 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ الرياضيّ السعوديّ حسين علي رضا حلّ أخيراً بفارق ساعة ونصف الساعة في مسابقة التجذيف الفردي للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.لكن هذا الادعاء ليس صحيحا.

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