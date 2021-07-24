بايدن يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار دعم واشنطن لبلاده

2021/07/24 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، للرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الولايات المتحدة ستستمر بدعمها لأفغانستان، بما يشمل التنمية والمساعدات الإنسانية.

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