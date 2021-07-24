رسالة منسوبة للحلبوسي يتحدث فيها بلهجة شديدة إلى الخنجر تثير ضجة على الصفحات العراقية

2021/07/24 | 04:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تناقلت صفحات التواصل العراقية رسالة منسوبة إلى رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، يتوجه فيها بالحديث إلى زعيم تحالف "العزم" خميس الخنجر، وذلك بعد ساعات على حملة موازية تحدثت عن تفاهمات أبرمهما الخنجر في ملف إعادة النازحين إلى جرف الصخر، دون أن تسفر عن شيء.

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وجاء في نص الرسالة "حاولت مرارا وتكرارا أن أغلب المصلحة الوطنية و قضية أهلنا السنة عن الخلافات و صغائر الامور التي لا تجدي نفعاً وحاولت أن أصدقك أكثر من مرة وأغض النظر عن نباح كلابك و مغامراتك بأهلنا عسى ولعل أن ينصلح حالك".

وتضيف الرسالة "قررت و لست متردداً أن أتصدى لك ولمؤامراتك الرخيصة ولن أسمح لك ببيع ما لا تملك، وتأكد بأنك لو ملكت مال قارون ستبقى تابعاً ذليلاً صغيراً و سأعيدك بإذن الله الى حجمك الذي تستحقه يا (بوي) وهو أفضل وصف وصفك به البشير".

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