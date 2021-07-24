"ابنة قاسيون".. الطفلة البطلة تودع أولمبياد طوكيو

2021/07/24 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّعت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي، من مسابقة كرة الطاولة بخسارتها أمام النمسوية جيا ليو 0-4 السبت.

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