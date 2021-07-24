2021/07/24 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعدّ هذه الميدالية ذات رمزية كونها الأولى في الألعاب المقامة مرة كلّ أربع سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).