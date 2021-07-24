مطامع روسيا والصين وإيران في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية

2021/07/24 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحضر كل من روسيا والصين وإيران لانسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، حيث تسعى جميعها لتعزيز نفوذها على أراضي الأخيرة.

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