عن التذبذبات الفنية.. حلا شيحا أنموذجاً 

2021/07/24 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء خاص جمعني بسيدة دمشقية محافظة، خطر في بالي أن أسألها إن كانت إحدى الممثلات الشهيرات التي تحمل اسم العائلة ذاته على صلة قرابة معها.أجابت باقتضاب وقد اكتسى صوتها بعض الحزن المفاجئ بأنها قريبتها.ويبدو أنها شعرت بارتباكها، فتداركت الأمر وأردفت موضحة أنها كانت مقدمة على الزواج قبل سنتين من شاب ينتمي لأسرة ثرية محافظة، وحين تقدم أهله لخطبتها واكتشفوا أن هذه الممثلة هي ابنة عمها، تراجعوا ومنعوا إتمام هذا الزواج تحسباً لـ"شبهة" ما قد تصيب سمعتهم في المستقبل.

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