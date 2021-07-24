الجزائر.. بيان لوزارة الشؤون الدينية بعد يومين من

2021/07/24 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال أصداء ذبح حمودي بلال إمام مسجد طارق بن زياد، أثناء أداء الصلاة، في ولاية تيزي وزو الجزائرية مستمرة، حيث أصدر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مساء الجمعة، بيانا استنكرت فيه الحادث.

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