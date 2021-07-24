إتساع النظرة الإنسانية خارج إطار الدين هل غير العالم ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/07/24 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد منذ حوالى قرنين اتسعت نظرة الإنسان لتتجاوز النظرة الدينية – وحتى النظرة الفلسفية الكلاسيكية- لتصل إلى نظرة جديدة عالمية عبر العلم والتقدم العلمى ثم التكنولوجى ، وقد تضمنت تلك النظرة المكونات الصغيرة التى يتكون منها الإنسان والكون كله من خلال ما يزيد عن مئة نوع من الذرات الصغيرة تشكل ذلك الكون وكذلك المكونات الكبيرة التى تجعل كوكب الأرض نفسه نقطة فى الكون ، ومع اتساع تلك النظرة بدأت ولأول مرة ملامح ......





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