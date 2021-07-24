الجامعات العربية ومقاومة الإرهاب - فهد المضحكي

2021/07/24 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي كيف يمكن مقاومة الإرهاب في الفضاء الجامعي؟ وما هذا السؤال إلا موصولاً بالدور المدني الذي تلعبه الجامعات في تاريخها الأصيل والحديث، فأي دور للجامعة في إرساء قيم المدنية وتثبيتها في ضوء متغيرات تاريخية حفت ومازالت تحف بالمجتمعات العربي.توهم بالتعبير والقطع مع الاستبداد من حكم متسلط إلى حكم يروم الديمقراطية والسلطة التشاركية؟ من هي الأطراف الكفيلة بحماية المكاسب المدنية داخل الجامعة، إن تحققت ......





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