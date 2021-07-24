موجة مرهقة شديدة الحرارة وأسبوع ساخن ينتظر العراق ابتداء من الغد

2021/07/24 | 08:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت إن موجة حارة تجتاح مدن البلاد كافة اعتباراً من يوم غد الأحد وتستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري في ذروة أيام موسم الصيف اللاهبة.

وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، إنه متوقع عودة الاجواء شديدة الحرارة اعتبارا من يوم الأحد في مدن البلاد كافة وتستمر لغاية نهاية الاسبوع في موجة حارة صيفية.

وأضاف أن آخر التنبؤات الاحصائية تشير إلى تسجل – خلال ذروة الموجة مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط درجات حرارة في الظل خلال الظهيرة مابين 50-52 درجة مئوية، ومابين 46-49 درجة في مدن شمال البلاد .

كما أشار عطية إلى أنه متوقع سكون الرياح وتحولها الى جنوبية شرقية احيانا اعتبارا من يوم الأحد في مناطق عديدة من – غرب البلاد مما ينتج عن ذلك زيادة في الشعور بالحرارة .

ايضا تبدأ الرياح بالسكون اعتبارا من صباح يوم الاثنين في البصرة وميسان ثم يتبعها ذي قار وواسط ينتج عنها اجواء مرهقه شديدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة السطحية، وظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء، وفقا لعطية.

كما نوه المتنبئ الجوي إلى أن هذا الوضع يستمر في مدن الجنوب والوسط لغاية ظهر او مساء الأربعاء حيث تعود الرياح للاتجاه الشمالي الغربي.

وتابع عطية بالقول إن باقي المدن تسودها رياح شمالية غربية شديدة الحرارة نهارا وحارة ليلا مع فترات من السكون.

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