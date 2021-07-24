الدفاع المدني تنقذ عاملين أجانب من حريق ضخم التهم مطعماً في بابل

2021/07/24 | 09:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ عمال اجانب والسيطرة على نيران اندلعت في بناية مطعم “كنتاكي هاوس” في محافظة بابل.وقالت المديرية في بيان، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كـ مطعم كنتاكي هاوس في شارع 60 وسط محافظة بابل”.وأضافت “حيث استنفرت فرق الدفاع المدني جهودها ودفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من أجل تطويق النيران وانقذت من خلالها اربعة عمال بنغال الجنسية مصابين بحالات اختناق شديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق مع مبلغ مالية وابعدت خطر الحريق عن البنايات التجارية […]

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