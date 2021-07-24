2021/07/24 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدها مناطق غرب ألمانيا إلى 180، بحسب بيانات الحكومة الالمانية.وأفادت السلطات الألمانية في حصيلة لها امس الجمعة، أن “حصيلة الضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا..



ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الى 180 قتيلا وعشرات المفقودين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الى 180 قتيلا وعشرات المفقودين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الى 180 قتيلا وعشرات المفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).