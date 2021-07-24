خمسة مشروبات تعرقل فقدان الوزن

2021/07/24 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء تغذية اميركيون عن خمسة أنواع من المشروبات الضارة والمعيقة لفقدان الوزن.

وذكر تقرير لمجلة "Eat This, Not That"، انه "لاحظ الخبراء أنه عند فقدان الوزن، يتم الاهتمام بشكل أساسي بالطعام فقط، ومع ذلك، فإن تجنب المشروبات العالية السعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة سكر أمر مهم أيضا".

واضافت، انه "وفقا لخبيرة التغذية كلارا لوسون، فإن العصائر غنية بالسكر تعرقل نزول الوزن، ونصحت أولئك الذين يتبعون الحميات بتناول الفاكهة الطازجة بدلا من المشروب".

واوضحت لوسون، إنه "لا ينبغي شرب المشروبات الغازية عند فقدان الوزن، وأضافت الخبيرة أنها تحتوي على مواد تحلية صناعية لا تزيد فقط من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية".

وحسب خبيرة التغذية ليندسي ديسوتو، إن "الكوكتيلات الكحولية ضارة أيضا بفقدان الوزن، ونصحت بشرب البيرة المنخفضة الكربوهيدرات أو النبيذ الفوار الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر"، مشيرة إلى أنه "بغض النظر عن المشروب، لا ينصح بشرب أكثر من كوب أو كوبين في اليوم".

شجعت ديسوتو أيضا على تجنب المشروبات الرياضية السكرية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية وإنه من الأفضل التمسك بالماء العادي أو الشاي الأخضر أو ​​القهوة السوداء أثناء التمرين.

من جهتها نصحت خبيرة التغذية آشلي نادر أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بعدم إضافة كريم بنكهة عالية السعرات الحرارية إلى القهوة.

واضافت، انه "من الأفضل تخفيف القهوة بحليب اللوز الفانيليا غير المحلى أو حليب الشوفان".

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