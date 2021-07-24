2021/07/24 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية لأمريكا الى 480 الف برميل باليوم، خلال الاسبوع الماضي متجاوزة بذلك السعودية.وذكرت الادارة في تقرير لها اطلع عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع قياسي بصادرات العراق النفطية إلى أميركا المركز الخبري الوطني.

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