اول ذهبية في اولمبياد طوكيو من نصيب الصين

2021/07/24 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ افتتحت الصينية كيان يانغ سجل التتويج بالميداليات الذهبية في طوكيو 2020 بعد حصولها على المركز الاول في الرماية، بندقية الهواء المضغوط 10 م .وسجلت يانغ رقماً أولمبياً جديداً بـ 251.8 نقطة متقدمة على الروسية أناستاسيا غالاشينا (251.1)نقطة ، التي نالت الميدالية الفضية.وكانت الميدالية البرونزية من نصيب السويسرية نينا كريستين 230.6 نقطة ./ انتهى

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