الكاظمي.. زيارة إلى البيت الأبيض على أمل

2021/07/24 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، الاثنين، على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، وهو المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، مما يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة، حسبما تقول فرانس برس.

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