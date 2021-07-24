بريطانيا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

2021/07/24 | 09:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنكلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.وذكرت صحيفة ” ميرور” نقلا عن مختصين أنه “حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد.معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج”.وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا “دلتا”، التي تم […]

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