الهند: الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها

2021/07/24 | 09:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و546 وفاة جراء هذا الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت السلطات في بيان، انه “تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخر بسبب هذا المرض الفيروسي، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016”.وكانت السلطات الصحية الهندية قد سجلت أمس الجمعة 35342 إصابة جديدة بكورونا.بالمقابل أعلنت الهند الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء “الفطر الأسود” الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة […]

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