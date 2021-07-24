2021/07/24 | 09:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة القانون: الاتفاقية الصينية قادرة على النهوض بالعراق وأميركا تعرقلها

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أن الاتفاقية العراقية الصينية قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول عرقلتها.

وقال النائب عن الائتلاف رسول راضي، إن “اتفاقية الصين مع العراق قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد”، مبينا أنه “في ظل حكومة الكاظمي امريكا عملت على اعاقة العمل بالاتفاقية الصينية”.

وأضاف راضي، أن “الانحراف من الصين الى مصر والاردن لم يكن خاليا من الضغوط الأميركية”، مؤكدا أنه “بامكان اميركا اعادة الكهرباء الى العراق منذ سقوط صدام لكنها لم تعمل على ذلك”.

ولفت إلى ان “ الولايات المتحدة الأميركية لا تقبل ان يفلت العراق من يدها لما يمتلكه من ثروات طبيعية ضخمة”.

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