ضاحي خلفان: سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة.. وموضوع الجزر سيُحل سياسيا

2021/07/24 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، أن سياسة قطر بالتعاون مع إيران صحيحة، مؤكدا أنه يؤيد أن يتعاون مع طهران وإسرائيل

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